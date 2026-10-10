Enquête sur la censure

Anna Arzoumanov signe un nouveau titre dans la collection "Le mot est faible" des éditions Anamosa, avec ce mot ancien : Censure. En s’appuyant sur une typologie croisant répertoires d’action et types d’acteurs, cette courte enquête montre comment se reconfigure le rapport entre art, politique et morale à l’ère des réseaux sociaux : la véritable menace qui pèse sur la culture est moins la conséquence d’une intolérance progressiste, que celle d’un climat d’intimidation conservatrice. Rappelons le précédent essai d'Anna Arzoumanov, déjà salué par Fabula : Juger les mots. Liberté d'expression, justice et langue (Actes Sud), qui nous aide à penser la défiance croissante envers le droit, chargé de protéger et de réguler la liberté d’expression, et la critique fréquente des juges, accusés d'acharnement, de partialité ou d'incohérence dans leur interprétation (Fabula vous offre toujours d'en lire les premières pages… ), mais aussi, en amont, la synthèse La Création artistique et littéraire en procès. 1999-2019. À l'entrée "Censure" du nouvel Index général de Fabula, on trouvera les comptes rendus signés par Anna Arzoumanov pour Acta fabula de plusieurs ouvrages récents sur les phénomènes de censure et d'auto-censure.
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Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne