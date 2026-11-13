Après une livraison consacrée aux comédies de Corneille, la revue Corneille présent affiche un sommaire consacré aux travaux de Georges Forestier qui avait élu l'œuvre du dramaturge comme terrain d'application pour l'élaboration, sous le nom de "génétique théâtrale", d'une méthode de lecture des textes dramatiques du XVIIe s. ; Fabula vous propose de découvrir cette invitation à "Lire Corneille avec Georges Forestier", lancée par B. Louvat, M. Dufour-Maître, L. Picciola et C. Carlin. Signalons par anticipation la prochaine parution dans la collection "Theatrum mundi" que Georges Forestier avait fondée au sein de Sorbonne Presses Université d'une anthologie de ses Essais sur les formes dramatiques à l'âge classique, mais aussi le colloque qui se tiendra à Rouen en février prochain sur les usages politiques et idéologiques du théâtre de Corneille. Et rappelons au sommaire de septembre d'Acta fabula le compte rendu signé par Marc Escola et Bénédicte Louvat d'une (très) dispensable édition des Œuvres de Corneille qui voudrait nous faire lire "Corneille à Genoux".
(Illustr. : Jean-Jacques Caffieri, 1779, Musée du Louvre)