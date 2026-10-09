Les éditions du Seuil inaugurent une nouvelle collection d'essais, "Première Heure", sous la direction éditoriale de Jeanne Morosoff. Des essais qui prennent la mesure de notre temps, des questions émergentes et des mutations de la société, à l'endroit des "basculements", en faisant entendre de nouvelles voix pour défendre la justice sociale, l'égalité, l'émancipation. Le coup d'envoi est donné en ce mois d'octobre avec le livre d'une jeune médecin de trente ans, spécialiste en imagerie de la femme, également doctorante en philosophie de la santé environnementale : Nos corps politiques, ce que le capitalisme fait à notre santé d’Amélie Cadier-Loriaud. La collection accueillera dès le printemps 2027 trois autres titres signés par Léane Alestra, Copélia Mainardi et Alice de Rochechouart.