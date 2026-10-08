Centenaire Butor

Le 14 septembre 2026 Michel Butor aurait eu cent ans. Ce centenaire avait été fêté avec un peu d'avance, en octobre 2025, par un colloque tenu au Collège de France Michel Butor. Une histoire entière de l’humanité, dont il est loisible d'écouter les interventions en podcasts. L'Archipel Butor, qui abrite à Lucinges le Manoir des livres, la maison d'écrivain Michel Butor et une bibliothèque de lecture publique dédiée aux livres d'artiste, orchestre les festivités pour l'année 2026 et propose également une série de podcasts. Signalons le colloque qui se tiendra à la Sorbonne nouvelle, les 15 & 16 oct. prochains : "Permettez-moi de naviguer en votre compagnie. Michel Butor au rendez-vous des artistes". Et saluons la réédition au format de poche aux éditions de Minuit de Passage de Milan, le premier roman de Butor, écrit dans les années 1952-53, avec une postface de Mireille Calle-Gruber et des documents génétiques, et dans la collection "Tel" de Gallimard des Essais sur les essais initialement paru en 1968. Rappelons que l'œuvre monumentale du romancier poète, essayiste, collagiste a été rassemblé en 12 volumes de mille pages chacun par Colette Lambrichs aux éditions de la Différence. Aujourd’hui à la tête des édition du Canoë, Colette Lambrichs donne un prolongement entrepris avec Conversation sur le temps publié en 2023, dialogue entre Michel Butor et Carlo Ossola, et Les cartes postales de Michel Butor, beau livre de Pauline Basso et Adèle Godefroy publié en 2024, en donnant à lire les Improvisations sur Michel Butor, dernier volume de la série des "Improvisations", nom que l’auteur avait donné à ses cours dispensés à l’université de Genève, avec une préface de Nathalie Piégay, laquelle signe aussi la première édition critique de La Modification, à paraître dans quelques semaines aux éditions Droz.
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Publié le par Marc Escola