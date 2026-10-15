Le Moyen Âge imaginaire

"Gentes dames et preux chevaliers, sorcières, mais aussi Arthur, Robin des Bois, Jeanne d’Arc, Gengis Khan, Saladin… Le Moyen Âge est une source inépuisable de fantasmes et d’inspirations. Le Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire. Le médiévalisme, hier et aujourd'hui imaginé par A. Besson, W. Blanc et V. Ferré décrypte en 125 entrées et près de 300 images ce que l’on désigne sous le nom de "médiévalisme" : la recréation d’un Moyen Âge rêvé dans l’imaginaire collectif, les arts, la littérature, les films, séries et jeux...

Un colloque se tiendra fin novembre à la Sorbonne nouvelle pour se demander : "Où (en) est le médiévalisme ?".