La tragédie française du XVIIe siècle n’a pas seulement été l’apanage des héros. Citoyens, suivantes, gardes, soldats, juges, janissaires, anges et députés n’ont cessé de traverser les pièces de Corneille, Rotrou, Racine, mais aussi de Bernard, Abeille ou Deshoulières. Archives à l’appui, Josefa Terribilini dévoile dans Peupler la scène l’ampleur et la portée des Effets de foule dans le théâtre sérieux français (1634-1691) ; elle montre comment, par le biais de figurants, de bruitages, de récits ou de discours rapportés, les phénomènes de groupe entraient pleinement dans les logiques de composition et de réception des pièces des années 1630 aux années 1690. Issu d'une thèse soutenue à l'Université de Lausanne, l'ouvrage est également proposé gratuitement au téléchargement sur le site des éditions Droz…
Rappelons que Josefa Terribilini est également l'autrice d'un essai sur Les traces du chœur antique dans la tragédie française du XVIIe s. accueilli sous le titre À chœur perdu dans la collection Archipel Essais, dont on peut lire sur Fabula un extrait dans l'Atelier de théorie littéraire, ainsi que la postface signée par Lise Michel : "La tragédie désaccordée"… ; les prolégomènes en avait été offerts à l'Atelier de théorie littéraire : "Le chœur sied à Électre".
Saluons encore l'ouvrage collectif supervisé par Josefa Terribilini avec Kevin Curran, Vincent Laughery et Andy Reilly : Qu'est-ce qu'un personnage ? dans la collection "Questions de théâtre" des Presses polytechniques et universitaires romandes, dont on peut également lire sur Fabula l'Introduction… et qui est aussi proposé en OpenAccess sur le site de l'éditeur…