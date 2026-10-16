« Quels hommes sommes-nous devenus ? » – André Chamson, itinéraire d’un humaniste au XXe siècle
La Bibliothèque Carré d’Art de Nîmes accueillait, les 24 et 25 avril 2026, un colloque adossé à une exposition (14 avril-31 juillet) valorisant le don des archives d’André Chamson (1900-1983). Les colloques en ligne de Fabula en publient aujourd'hui les actes, réunis par Guillaume Boppe, Micheline Cellier et Eddy Noblet. Les communications analysent le parcours de cet intellectuel engagé, écrivain (romancier, essayiste, académicien…) et haut-fonctionnaire (conservateur du Petit palais, directeur des Archives nationales…), qui a voulu allier l’idéal universel à l’héritage cévenol de ses ancêtres camisards. Sa détermination à "résister" – le mot d’ordre de toute sa vie – contre toutes les formes de servitude est interrogée dans Roux le bandit (1925) à propos de l’objection de conscience et dans Le Puits des miracles (1946) sur la France de Vichy. Lui qui a toujours médité sur l’Histoire s’est intéressé très tôt à la philosophie mistralienne et a vu une promesse d’avenir dans la jeunesse de l’après-guerre (La Neige et la Fleur, 1951). Les témoignages de ses petits-enfants et l’étude des adaptations cinématographiques de ses romans apportent des éclairages sur d’autres aspects de sa vie et de son œuvre.