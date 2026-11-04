On devait déjà à Sylvain Ledda de nous avoir fait faire la rencontre de Delphine de Girardin avec Lady Tartuffe (GF-Flammarion). Il nous tend aujourd'hui , dans la même collection, le premier roman de celle qui fut une poètesse célébrée : Le Lorgnon : dans le Paris mondain des années 1830, Edgar de Lorville rapporte de l’étranger un lorgnon qui permet de lire dans les pensées de ses interlocuteurs. D’abord séduit, le jeune homme ne découvre autour de lui qu’hypocrisie, fatuité et ridicule. Que penser alors de ses proches ? Et de Valentine de Champléry, cette jeune femme qui lui a paru si froide au premier abord ? —

Rappelons la réédition aux Éditions des Véliplanchistes de La Canne de M. de Balzac (1836), avec une préface de Marie-Ève Thérenty : un roman aux allures de portrait humoristique, social et culturel du Paris des années 1830, où Delphine de Girardin rend hommage à son mentor, et aux femmes de lettres de son époque qui déclament leur poèmes dans les salons littéraires.

(Illustr. : Jean Palun, Portrait d’un homme moustachu au lorgnon, 1907)