Publié le par Marc Escola
La fin de la traite négrière et l’abolition de l’esclavage au cours du XIXᵉ siècle sont généralement présentées comme l’œuvre de progressistes européens, qui auraient offert l’émancipation aux asservis. À rebours de cette vision, l’historien Sudhir Hazareesingh montre dans Oser être libre. La grande histoire méconnue des rebelles et résistants contre l’esclavage (Flammarion) à quel point les esclaves eux-mêmes ont pris leur vie en main, en résistant à leurs oppresseurs dès les premières années de la traite atlantique, au xvie siècle, et ce jusqu’à l’abolition de l’esclavage aux États-Unis, en 1865. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…
(Illustr. : James Presley Ball, Cincinnati Museum Center)