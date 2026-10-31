Montaigne au présent

Publié le par Marc Escola
Francis Goyet s'est essayé pour Flammarion à traduire les Essais de Montaigne en français moderne : une invitation à lire Montaigne comme ses contemporains l’ont découvert — libre, profond, surprenant, et vivant. Fabula donne à lire la Préface du volume signée par Tiphaine Samoyault… Cette traduction s’accompagne de la parution, aux Éditions Classiques Garnier, d’En traduisant Montaigne. Quelques énigmes des Essais, où Francis Goyet éclaire les choix qui ont guidé ce travail monumental.