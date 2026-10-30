La fin des livres

De la télévision aux smartphones en passant par l’essor des réseaux sociaux et l’avènement de l’intelligence artificielle, l’influence des écrans et leur usage anarchique monopolisent notre attention et flattent notre oisiveté. Un remède existe pourtant : la lecture. Dans Le Nouvel Âge des ténèbres (Flammarion), James Marriott montre comment la diffusion à grande échelle de l’écrit, aujourd’hui en péril, a permis le recul des superstitions et ouvert la voie aux Lumières, à la révolution industrielle et à la démocratie libérale. Il lance dans cet ouvrage un véritable cri d’alerte : laisser mourir les livres, c’est rouvrir la porte au chaos, à l’obscurantisme et à la tyrannie. Fabula vous invite à feuilleter le livre…