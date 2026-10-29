Publié le par Marc Escola
Dans L'autorité est un chantage (Climats), Tristan Garcia ne propose pas de nous soucier de la fin supposée de "l’autorité" en général, ni d’appeler à sa restauration. Il en appréhende plutôt une grande variété de formes à l’œuvre dans notre vie psychologique et sociale. Avec la conviction que ce ne sont pas celles et ceux qui l’exercent et la rendent légitime, mais celles et ceux qui la subissent qui la connaissent le mieux, il attire notre attention sur les phénomènes charismatiques, les institutions et les grandes traditions, aussi bien que sur nos moindres manières quotidiennes de nous imposer et de nous justifier. Fabula vous propose de feuilleter l'ouvrage…