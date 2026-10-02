Ériger des nonuments

Nous confions nos souvenirs à des monuments qui les conservent à notre place, nous permettant ainsi de les oublier. Tel est le paradoxe du monument : construit comme un dispositif mémoriel, il se retourne en son contraire pour devenir une machine à oublier. L'art monumental contemporain s'est attaché à trouver une thérapie à cette pathologie. À partir des années 1960, une mouvance hétérogène s'est constituée : souvent radicale et contradictoire, composée d'artistes qui se prennent à imaginer des "contre-monuments" ou des "anti-monuments". Des mémoriaux qui, en creux, interrogent notre rapport paradoxal à la mémoire et à l'oubli : des nonuments selon le néologisme forgé par l'artiste Gordon Matta-Clark. Dans Nonument. Un paradoxe de la mémoire, qui paraît aux Presses du Réel, Andrea Pinotti en esquisse la grammaire et la typologie. À l'heure où les monuments sont soumis au crible d'une révision critique de l'histoire, ce livre propose une réflexion à la fois esthétique et politique sur l'art monumental contemporain et sur la contradiction féconde qui le nourrit. Nier le monument, pour le réaffirmer. Faire du nonument. Fabula vous invite à lire quelques pages sur le site de l'éditeur…

Signalons qu'un colloque se tiendra le 9 octobre prochain au Musée Rodin (et en ligne) sur "Le public du monument (1789-2026) : la célébration collective en question" .

(Illustr. : Barnett Newmann, Broken Obelisk in front of Rothko Chapel in Houston, Texas. 1963)