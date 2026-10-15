Paul, Arthur et Mathilde (Une saison en enfer)

Publié le par Marc Escola
« Une année de paradis, suivie d’une année d’enfer. » Voilà comment Mathilde, née Mauté, résume son mariage avec Paul Verlaine, également père de son fils Georges. Leur histoire est celle d’un génie littéraire qui s’éprend d’une adolescente de bonne famille, d’un amour où la passion se mêle à l’alcool et à la violence, jusqu’à l’apparition d’un jeune poète prénommé Arthur. Dans Madame Verlaine, Hélène Mathieu et Daniel Grandclément racontent pour la première fois un aspect méconnu de cette relation qui prend place pendant la Commune de Paris et s’achève à l’aube du XXe siècle.