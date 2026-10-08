Publié le par Marc Escola
Depuis le début du XXe siècle, les sociétés d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient ont façonné leur rapport au temps dans une tension constante entre violences de masse et espérances placées dans l’avenir. Dans Le Temps des promesses, 1905-1990. Essai sur les migrations de l’espérance (La Découverte), Christian Ingrao interroge ce qu’il est advenu du futur, des promesses du XXe siècle à leur effacement dans les années 1980, et explore les conditions de réinvention de sociétés désormais privées d’horizon. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…