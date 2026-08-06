Édition
Nouvelle parution
Boris Gamaleya, Vali pour une reine morte.Vali para uma rainha morta (traduction en portugais par Alvaro Boisivon Bernardino)

Boris Gamaleya, Vali pour une reine morte.Vali para uma rainha morta (traduction en portugais par Alvaro Boisivon Bernardino)

  • La Réunion, éditions K'A, coll. "POU KOMÉLA", 2025
  • EAN : 9782491160289
  • 138 pages
  • Prix : 22 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Alvaro Boisivon Bernardino)

Il s'agit d'une édition bilingue français-portugais souhaitant réunir un public lusophone au créolophone et francophone ;

C'est la première traduction de cet ouvrage en langue étrangère, dans ce cas le portugais, visant à l'exportation du recueil sur le plan international.

L'œuvre a été traduite dans son intégralité, y compris le glossaire si utile pour mieux comprendre le poète ;

Notre interprétation de la langue gamaleyenne est exprimée dans un ouvrage collectif, d'« Interculturel Francophonies » de juin-juillet 2023, suite au Colloque international sur Gamaleya organisé à l'île de la Réunion, « Boris Gamaleya, poète indianocéanique de l'univers », sous le titre « L'« humour des parlangues et l'humeur des vavangues ».

Sommaire : 

Note de l'éditeur

Texte original

Index

Notes

Traduction en portugais

Note préliminaire

Traduction

Glossaire