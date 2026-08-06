Boris Gamaleya, Vali pour une reine morte.Vali para uma rainha morta (traduction en portugais par Alvaro Boisivon Bernardino)

Il s'agit d'une édition bilingue français-portugais souhaitant réunir un public lusophone au créolophone et francophone ;

C'est la première traduction de cet ouvrage en langue étrangère, dans ce cas le portugais, visant à l'exportation du recueil sur le plan international.

L'œuvre a été traduite dans son intégralité, y compris le glossaire si utile pour mieux comprendre le poète ;

Notre interprétation de la langue gamaleyenne est exprimée dans un ouvrage collectif, d'« Interculturel Francophonies » de juin-juillet 2023, suite au Colloque international sur Gamaleya organisé à l'île de la Réunion, « Boris Gamaleya, poète indianocéanique de l'univers », sous le titre « L'« humour des parlangues et l'humeur des vavangues ».

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Sommaire :

Note de l'éditeur

Texte original

Index

Notes

Traduction en portugais

Note préliminaire

Traduction

Glossaire