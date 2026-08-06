Louis Geslin, André Gide, Correspondance inédite. Sur la traduction d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare par André Gide

Louis Geslin et André Gide

Correspondance inédite. Sur la traduction d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare par André Gide

Édition de Patrick Pollard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 39, 2026.

La découverte de lettres d’André Gide et du docteur Louis Geslin ainsi que celle d’épreuves inédites nous permet de suivre dans le détail le travail d’affinage de la traduction d’Antoine et Cléopâtre qui se terminera en 1938 avec la parution de la version définitive dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

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Existe également en version reliée - EAN 9782406201113 - au prix de 79 EUR.