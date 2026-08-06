Guillaume Des Autels

Repos de plus grand travail et Suite du Repos

Édition de Guillaume De Sauza

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de la Renaissance », n° 257, série « République des Muses » n° 9, 2026.

Ce volume regroupe les deux premiers recueils le sa poésie amoureuse de Guillaume Des Autels, parus en 1550 et 1551 et jamais réédités après le XVIe siècle. Il apporte un éclairage complet sur la biographie de l’auteur, les sources et la poétique de ces recueils pétrarquistes, qui se distinguent par leur originalité.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406204718 - au prix de 78 EUR.