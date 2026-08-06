Joseph Delaplace

Musique et Inconscient. Du mythe à la répétition

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 31, 2026.

Ni ouvrage de psychanalyse appliquée, ni essai de philosophie de la musique, ce livre développe une approche transdisciplinaire visant à interroger ce que la musique engage, convoque et met en jeu du côté du désir, aussi bien dans les processus de création que dans l’écriture, l’interprétation et l’écoute.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406207429 - au prix de 78 EUR.