Vincenzo Ferrone

Les Lumières. Une révolution culturelle

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 99, 2026.

Laboratoire de la modernité, les Lumières transformèrent l'histoire du monde occidental, contribuant à la naissance des valeurs et idéaux politiques nés de sa confrontation avec l'Ancien Régime, la traite négrière, le colonialisme impérial et la trahison des idéaux révolutionnaires en Amérique.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406207047 - au prix de 85 EUR.