Podcast Thalim s'anime ! La littérature face aux attentats du 13 novembre avec Catherine Brun

Coordinatrice de l’Abécédaire du 13 novembre. La terreur en toutes lettres (Hermann, 2025), Catherine Brun évoque ce projet, fruit d’un travail collectif mené depuis 2017 avec l’équipe « Écrire le 13 novembre, écrire les terrorismes » et qui commémore les 10 ans des attentats du 13 novembre. L'entretien révèle comment la littérature (témoignages et fictions) a tenté de saisir la terreur. L’abécédaire s’appuie sur un vaste corpus littéraire, qu’il restitue sous forme d’"éclats alphabétiques", refusant toute hiérarchie pour mieux rendre compte de la diversité des voix.

À écouter sur Canal U et Spotify (Thalim s'anime !)…