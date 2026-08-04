9e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie. CIRFF 2027 (UQAM, Montréal)

(Ré)Imaginer : francophonie, luttes et savoirs féministes

Le Congrès international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF) a vu le jour en 1996 à l’Université Laval à Québec / Kepek grâce au leadership de la professeure Huguette Dagenais, alors titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés (CCB). Premier congrès international de recherche féministe tenu en français, le CIRFF a été créé dans un contexte où les études féministes étaient dominées par la recherche anglo-saxonne, ce qui a motivé les idéatrices du CIRFF à intensifier le réseautage international en langue française. Le thème de ce premier CIRFF, "État de la situation et pistes de collaboration", soulignait déjà les portées intersectorielle et interdisciplinaire du Congrès. Depuis, le CIRFF s’est tenu dans huit villes (Québec, Dakar, Toulouse, Ottawa, Rabat, Lausanne, Montréal et Nanterre) et sur trois continents (Amérique du Nord, Afrique et Europe), devenant un événement incontournable pour les communautés féministes francophones dans le monde. Trente ans plus tard, le CIRFF revient à son point d’origine à l’Université Laval pour sa neuvième édition, qui se tiendra du 17 au 21 août 2026, sous le thème "(Ré)Imaginer : francophonie, luttes et savoirs féministes".

Programme complet…

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P(P)13 - Matérialités et sensorialités : repenser le matérialisme en arts et littératures féministes

Réimaginer les savoirs féministes : la formule implique de reconnaître comme prémisse que le savoir est un imaginaire ; que celui-ci doit être renouvelé ; que le féminisme forme des savoirs. Les écrivaines et les artistes féministes le savent depuis longtemps : savoirs et création s’articulent, théorie, épistémologie, pratique artistique se répondent. Notre panel voudrait interroger la dimension matérielle des imaginaires épistémologiques en question. D’une part, c’est un enjeu renouvelé des études de genre en littérature et en histoire de l’art que de comprendre ce qu’il est advenu des théories différentialistes et matérialistes qui ont structuré le champ de la création spécifiquement francophone depuis les années 1970-1980. Leur histoire a son berceau en France (elle est formulée la plupart du temps autour des figures d’Hélène Cixous et de Monique Wittig), elle s’est trouvée reformulée et réorientée au Québec et en Belgique (autour de Nicole Brossard, France Théoret, Louky Bersianik, Claire Lejeune, Françoise Collin), et elle s’est trouvée contestée enfin depuis, comme inopérante, au Cameroun par exemple par Calixthe Belaya. D’autre part, il faut rappeler la matérialité et la valeur artistique bien concrètes de ces débats épistémologiques et politiques. Or, si la dimension littéraire des courants différentialistes ou hérités du différentialisme est bien connue, celle des courants matérialistes est moins explorée. Les conditions matérielles de production, leur inscription dans un cadre capitaliste, posent question, autant que les recours esthétiques, à la fois artisanaux, stylistiques et sensoriels, que les créatrices trouvent pour donner forme matérielle à leurs engagements féministes matérialistes.

Ce panel est présidé par Aurore Turbiau (CIEL) et a lieu le 20 août 2026 de 9h00 à 10h30 (heure locale). Les conférences suivantes sont programmées dans cette session:

Francesca Catalano (CIEL): Phénoménologies de la différence

Irène Le Roy Ladurie (section de français/INVUES): "La patience nécessaire" : étude matérielle et esthétique de bandes dessinées textiles contemporaines

Arilys Jia (Université Laval): Les armes épiques de la bédéiste : étude de la mise en fiction "dont vous êtes l’héroïne" du parcours d’autrice et d’artiste dans L’épopée infernale d’Émilie Plateau

Aurore Turbiau (CIEL): "[F]aire montre de couleurs", "articulées de syllabes en syl-la-be" : matières à engagements. Titre : première citation tirée de Virgile, non, de Monique Wittig (1985), seconde de Nicole Brossard, Mécanique jongleuse (1974)

Lien vers le panel