Stephan Leopold; Noëlle Miller (dir.), Noël raté. Le christianisme désenchanté de Michel Houellebecq

L’œuvre de Michel Houellebecq oscille entre provocation blasphématoire et héritage chrétien. Ses romans, marqués par les réveillons manqués, la solitude et une quête de transcendance, posent une question cruciale : le message chrétien peut-il encore résonner dans un monde sécularisé ? Cet ouvrage propose des perspectives interdisciplinaires sur l’univers houellebecquien – d’interprétations théologiques aux analyses de sa mise en scène médiatique. Avec des contributions d’Agathe Novak-Lechevalier, Jean-Noël Dumont et bien d’autres il explore des thèmes clés : le religieux dans le capitalisme, les figures christiques de ses antihéros et la recherche désespérée d’amour dans un monde désenchanté. Un essentiel pour les lecteurs de Houellebecq, qui découvrent sous le masque du cynique un moraliste réinventant le récit chrétien.

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Stephan Leopold est professeur W3 de littérature française et espagnole à l'université Johannes Gutenberg de Mayence. Il a notamment publié chez Brill | Fink « Die Erotik der Petrarkisten » (L'érotisme des pétrarquistes, 2009), « Liebe im Ancien Régime » (L'amour sous l'Ancien Régime, 2014) et « Zusammenbruch und Erinnerung. Prousts Recherche » (Effondrement et mémoire. La Recherche de Proust, 2022).

Noëlle Miller a étudié l'économie et la philosophie à Paris et à Vienne. Elle a obtenu son doctorat sur Michel Houellebecq au département de littérature française et des sciences des médias de l'université de Vienne en 2025.