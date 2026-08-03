Colloque APFUCC 2027 (Université de l’Île-du-Prince-Edouard, Canada)

APPEL À PROPOSITIONS D’ATELIERS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

Mission et objectifs de l’association :

L’APFUCC a pour mission de promouvoir la recherche et l’enseignement dans tous les domaines ayant trait à la langue, aux littératures et aux cultures de toute la francophonie. Les objectifs de l’association incluent la mise en réseau des professeur·e·s de français œuvrant dans les universités et les collèges canadiens aux fins de faciliter le transfert d’expertise et de connaissances dans un cadre interdisciplinaire et international. L’APFUCC a à cœur la formation de la relève ; elle tient à appuyer le développement professionnel de ses adhérent·e·s inscrit·e·s aux 2e et 3e cycles.

Fonctionnement général du colloque :

Le colloque annuel portera sur divers sujets, regroupés par ateliers thématiques. À ce stade-ci, les membres sont invité·e·s à soumettre des propositions d’ateliers sur Fourwaves, lesquelles seront évaluées à l’aveugle par le conseil d’administration. Il sera ensuite possible aux membres de proposer des communications, sur Fourwaves également.

Le calendrier se déroulera comme suit (sujet à changement):

20 septembre 2026: Date limite pour soumettre une proposition d’atelier

5 octobre 2026: Annonce des ateliers retenus

15 janvier 2027: Date limite pour soumettre une proposition de communication

1er février 2027: Réponses aux participants et ouverture de l’inscription

15 mars 2027: Version provisoire du programme disponible

26 avril 2027: Version finale du programme disponible

26-29 mai 2027: Colloque

Modalité :

Le colloque 2027 se déroulera à la fois en personne et en virtuel. UPEI ne dispose que de très peu de salles hybrides et nous limiterons donc cette modalité à l’AG et aux conférences plénières. Cependant, il est tout à fait possible d’avoir, pour un même atelier, X séance(s) en personne et X séance(s) en virtuel. La gestion de la modalité se fera donc au niveau des ateliers et nous encourageons les responsables d’y réfléchir au moment de soumettre leur proposition.

Consignes d’ordre général :

· La proposition d’atelier doit cadrer avec la mission et les objectifs de l’APFUCC.

· L’atelier peut être proposé par un.e. seul.e chercheur.se ou en collaboration.

· Les doctorant.e.s sont encouragé.e.s à proposer des ateliers.

· La proposition d’atelier sera soutenue par un argumentaire d’environ 500 mots, incluant ou non des axes thématiques, et comportant une bibliographie.

· L’APFUCC encourage les propositions d’ateliers conjoints avec l’ACEF-XIXe, avec qui nous organisons le colloque.

· L’APFUCC encourage de nouvelles formes de contribution au colloque. N’hésitez pas à nous envoyer des propositions de formats ou d’activités novateurs qui nous aideront à nous réinventer, dynamiseront notre colloque et encourageront la participation.

· Quand les ateliers retenus seront annoncés, les responsables seront invité.e.s à faire de la publicité pour leur projet.

Conférences plénières : Dans le cadre de votre atelier, vous pouvez proposer un conférencier ou une conférencière d’honneur qui sera jumelé.e à vos séances.

Votre proposition doit contenir :

· une notice biobibliographique de la personne proposée (un paragraphe) ;

· un paragraphe justificatif de votre choix. Veuillez préciser le lien avec l’atelier proposé et la pertinence d’inviter cette personne pour l’ensemble des membres de l’APFUCC ;

· le titre et un résumé d’environ 250 mots de la conférence plénière (si disponible – autrement, indiquer le sujet de façon générale) ;

· un budget estimatif (veuillez inclure le prix du transport [vol, train ou autre], de l’hôtel [quatre nuitées maximum], des repas, etc.) ;

· la demande sera évaluée par le bureau organisateur du colloque.

Pour soumettre une proposition d’atelier :

· Soumettez directement votre proposition sur le site Fourwaves, en cliquant sur « soumission » et en remplissant le formulaire.