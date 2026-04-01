Guillaume Robin, Picasso/Duchamp. Conversations

Dans la France des années 60, figée entre mémoire et modernité, Pablo Picasso, convalescent, reçoit une note inattendue : Marcel Duchamp, l’anti-peintre, l’invite à dialoguer dans un lieu discret, à l’écart des regards.

Le temps s’arrête. Les deux géants évoquent leurs vies, leurs œuvres, leurs blessures. Surgissent alors les fantômes du passé : Apollinaire, Picabia, Breton, Dalí, Gertrude Stein, et la Guerre qui a brisé leur génération. Le scandale du vol de La Joconde, le cubisme, le Nu descendant l’escalier, Guernica : tout ressurgit, entre Montmartre et Montparnasse, entre éclats et trahisons.

De cet échange naissent leurs visions opposées de l’art — vérité, liberté, mensonge, héritage — mais aussi une fraternité inattendue.

Chaque réplique s’appuie sur leurs mots réels, pour recréer une vérité que seule la fiction pouvait réunir : une rencontre que l’Histoire a oubliée, mais que l’imagination répare.

Guillaume Robin, écrivain, essayiste et historien d’art, est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Lettrisme, le bouleversement des arts (2010), Les Peintres oubliés, du Quattrocento à l’ère moderne (2014), Picasso & Paris (2015).

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Voir le billet de blog que consacre Eric Monsinjon à cet ouvrage dans le Club de Mediapart (26 avril 2026).