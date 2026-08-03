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Romance Philology 78/1-2 (2026)

Romance Philology 78/1-2 (2026)

  • Turnhout, Brepols, 2026
  • EAN : 9782503608839
  • ISSN : 0035-8002
  • Numéro : 78
  • 161 pages
  • Prix : 196€ (H.T.)
  • Date de publication :
Publié le par Noémie Rochat Nogales (Source : Tasos Grigorakis)

Two Editions from Iberia: Aristotle in Late Medieval Spain & Joseph and the Wife of Potiphar in Colonial Portugal

Montserrat Jiménez San Cristóbal and Salvador Cuenca Almenar, Sentencias Aristotélicas en el manuscrito 10268 de la Biblioteca Nacional de España: selección, edición y comentario

Kenneth Brown and Sandra Fontinha, Romance vário à castidade de Joseph, & incontinência da mulher de Putifar by António Serrão de Castro (Lisbon, c. 1680): Edition and Literary Autobiography with Appended Portuguese Texts