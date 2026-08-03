Romance Philology 78/1-2 (2026)

Two Editions from Iberia: Aristotle in Late Medieval Spain & Joseph and the Wife of Potiphar in Colonial Portugal

Montserrat Jiménez San Cristóbal and Salvador Cuenca Almenar, Sentencias Aristotélicas en el manuscrito 10268 de la Biblioteca Nacional de España: selección, edición y comentario

Kenneth Brown and Sandra Fontinha, Romance vário à castidade de Joseph, & incontinência da mulher de Putifar by António Serrão de Castro (Lisbon, c. 1680): Edition and Literary Autobiography with Appended Portuguese Texts