Claude Bouheret, De la source à la plume. Voyage dans le thermalisme culturel européen

De tradition millénaire, le thermalisme européen a eu son apogée durant la seconde moitié du XIXesiècle, ayant trouvé sa place dans la vie politique, sociale, culturelle et artistique de l’époque.

De l’Angleterre au Caucase, en passant par la France, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne et la Bohême, ce phénomène développa peu à peu une « culture des eaux » qui fit la prospérité de cités nouvelles, vouées à la santé et au divertissement.

Des stations thermales comme Spa, Bath, Vichy, Aix-les-Bains, Wiesbaden, Karlsbad et Marienbad, ou encore Loèche-les-Bains et Bagni di Lucca, furent aussi au fil du temps des lieux de rencontres et de négociations économiques et politiques, mais aussi le lieu de villégiature d’écrivains et d’artistes renommés.

Voyage dans l’espace et dans le temps, ce livre révèle les diverses facettes de l’histoire sociale et culturelle des villes d’eaux européennes qui, inscrites aujourd’hui sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité, témoignent de leur remarquable diversité.

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