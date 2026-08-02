La guerre oubliée entre la France et la Chine (1884-1885). Vidéoconférence de Nicolas Gautier

Mise en ligne de l'enregistrement de la conférence donnée à l'Université normale de Chine du Sud (Canton).

Cette intervention, qui fait suite à la parution de l'article « La Proclamation de l'empereur Hàm Nghi » dans la revue à comité de lecture Outre-Mers, examine les enjeux civilisationnels profonds de la guerre franco-chinoise de 1884-1885, en interrogeant la confrontation entre les paradigmes culturels chrétien et confucéen-taoïste à la fin du XIXe siècle.

À partir d'une étude croisée des sources textuelles et littéraires (récits de voyage de Pierre Loti et Herman Melville, discours et mémoires de l'époque), l'analyse s'attache à mettre en lumière les mécanismes rhétoriques et matériels de l'acculturation coloniale, ainsi que la portée des résistances endogènes (notamment le mouvement Cần Vương et la proclamation de l'empereur Hàm Nghi).

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