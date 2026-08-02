Yannick Pelletier, Louis Guilloux. Le compagnon

Tout artiste se veut unique, […] ce qu’il veut aussi au tréfonds de lui-même, c’est rejoindre les hommes, leur dire quelque chose, leur proposer un certain partage. — Louis Guilloux, L’Herbe d’oubli

À l’aube des années 70, Yannick Pelletier, entreprend une thèse sur un immense écrivain, à la fois reconnu et méconnu : Louis Guilloux.

« Mon ambition, lui confiera-t-il, n’est pas d’être un romancier historien, c’est de tenir compte de ce qui se passe dans le cœur et dans l’esprit des hommes au moment où ils vivent. »

Yannick Pelletier rend hommage à cette simplicité, à l’esprit de liberté, à la fraternité, la compassion et le devoir envers « l’écriture ». La complexité plutôt que l’idéologie : la parole d’un compagnon.

Revue de presse sur le site de l'éditeur…