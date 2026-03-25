Marceline Desbordes-Valmore, Sarah

Sur l'île de Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises, un riche colon recueille Sarah, une jeune orpheline. Pour continuer à veiller sur elle, Arsène, ancien esclave affranchi, entre au service de ce nouveau maître. Ensemble, Arsène et Sarah affrontent bientôt la brutalité du régisseur de la plantation, ainsi que les interdits et les injustices d'une société profondément inégalitaire.

Dans cette nouvelle issue des Veillées des Antilles, Marceline Desbordes-Valmore mêle aux grands thèmes romantiques une réflexion so ciale audacieuse sur l'esclavage et la condition des femmes.

Le texte intégral avec : UNE ENTRÉE PAR LA BD UN DOSSIER COMPLET EN 3 VOLETS : - La fabrique du texte : présentation de l'autrice, de l'œuvre et de l'histoire littéraire dans laquelle elle s'inscrit - L'atelier de lecture : études d'ensemble, explications de texte guidées et activités d'appropriation - Résonances et rebonds : groupements de textes et histoire des arts UN CAHIER PHOTOS COULEUR.