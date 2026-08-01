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Pour quel texte résistez-vous ? La bibliothèque idéale de vingt écrivains contemporains (legrandcontinent.eu)

Pour quel texte résistez-vous ? La bibliothèque idéale de vingt écrivains contemporains (legrandcontinent.eu)

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Publié le par Marc Escola

À découvrir sur le site legrandcontinent.eu :

Pour quel texte résistez-vous ?

Une bibliothèque essentielle en forme de constellation, dessinée et introduite par douze grands écrivains contemporains : Pierre Assouline,  Emmanuel Carrère,  Barbara Cassin,  Javier Cercas,  Benjamin Labatut,  Pierre Lemaitre,  Andrea Marcolongo,  Nicolas Mathieu,  Laurent Mauvignier,  Marie NDiaye,  Guadalupe Nettel,  Pascal Quignard

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