De Borges à Superman : la bibliothèque d’Umberto Eco s'ouvre enfin au public (Actualitte.com)

Dix ans après sa mort, la bibliothèque légendaire d’Umberto Eco s’ouvre enfin au public. Plus de 32.000 livres, autrefois réunis dans son appartement milanais, permettent désormais de pénétrer dans l’atelier intellectuel de cet humaniste encyclopédique, qui faisait dialoguer philosophie médiévale, sémiotique, romans policiers, science-fiction et bandes dessinées. À Bologne, les ouvrages ont été disposés selon l’ordre imaginé par l'érudit, offrant une cartographie vivante d’un esprit insatiable.

"La bibliothèque de travail d’Umberto Eco a ouvert ses portes au public au début du mois de juillet 2026, dans l’aile du XXe siècle du Palazzo Poggi, à Bologne. Plus de 32.000 volumes provenant de la maison et du bureau milanais de l’auteur du Nom de la rose ont été transférés dans les locaux de la Bibliothèque universitaire. La collection doit encore être complétée par les ouvrages conservés dans sa maison de campagne de Monte Cerignone, dans les Marches.

Cette ouverture intervient dix ans après la disparition d’Umberto Eco, en 2016. Elle résulte d’une donation effectuée en 2020 par ses héritiers à l’État italien, puis d’une mise à disposition de l’Université de Bologne par le ministère italien de la Culture. Les héritiers avaient expressément demandé que cette bibliothèque de travail rejoigne l’établissement dans lequel Eco avait enseigné la sémiotique de 1971 à 2007 […]."

Lire sur Actualitte.com l'article de Hocine Bouhadjera…