Max Jacob, Lettres à un jeune-homme, 1941-1944

Préface de Patricia Sustrac

En 1936, Max Jacob se retire pour la seconde fois à Saint-Benoît-sur-Loire, près d'Orléans. Parmi les destinataires de sa correspondance océanique, un jeune étudiant en céramique et poète, Jean-Jacques Mezure. Au cours d’un échange épistolaire intense (1941-1944) qui dépassera rapidement les seuls conseils esthétiques, Max Jacob évoquera ses rencontres (Apollinaire, Picasso, Cocteau…), son œuvre poétique, sa conversion au catholicisme et dispensera sans compter son attention bienveillante aux projets spirituels du jeune homme. Ce poignant document montre Max Jacob tel que l'Histoire l'a gardé : tendre, généreux, ironique, artiste, spirituel, mystique.

Max Jacob (1876-1944) est l’une des personnalités marquantes de l’art du XXe siècle. Arrêté par la police allemande, il meurt d’épuisement le 5 mars 1944 au camp d’internement de Drancy.