Alternatives Économiques, 2025/HS2 N° 131 - Hors série : "Pierre Bourdieu, une pensée en héritage" (dir. Igor Martinache)

"La sociologie est un sport de combat » [1], aimait à dire Pierre Bourdieu. Et de préciser que l’on ne devait l’utiliser que pour se défendre, pas pour « faire de mauvais coups ». Cette maxime n’a cessé de lui servir de boussole, de sa conversion à la sociologie en pleine guerre d’Algérie jusqu’à ses dernières interventions contre les ravages du néolibéralisme. Jeune normalien agrégé de philosophie, il n’a pas hésité non plus à dégonfler le mythe de la méritocratie scolaire, dont il pouvait pourtant passer pour un pur produit. Ni à dévoiler les jeux de pouvoirs feutrés animant le champ académique derrière l’affichage d’une quête désintéressée de connaissances. Mais s’il avait bien conscience des effets politiques de la sociologie, Pierre Bourdieu estimait que son engagement dans la Cité ne devait pas déborder de son rôle de scientifique. Il pesait ainsi chacune de ses phrases, d’où son écriture souvent ardue, et considérait la rigueur méthodologique et la réflexivité comme les premiers devoirs du sociologue.

Pour Pierre Bourdieu, la sociologie était aussi un sport collectif, comme en témoigne son activité incessante d’entrepreneur intellectuel. Qu’il s’agisse de monter une grande enquête collective, de créer et d’animer un laboratoire de recherche, une revue scientifique, une collection éditoriale ou même une maison d’édition, il n’a cessé d’agréger autour de lui de nombreux chercheurs et chercheuses, novices comme confirmés. Et à leur contact d’affûter les outils théoriques permettant d’analyser le monde social, en les soumettant à l’épreuve du terrain.

Proposant une synthèse originale des apports de Durkheim, Weber et Marx, il envisageait le monde social comme constitué de multiples espaces de compétition hiérarchisés, organisés selon leurs propres enjeux et ressources : les champs. Cette approche novatrice insiste sur le caractère relationnel des positions comme des prises de position des agents évoluant dans chaque champ, à rebours de la tendance à isoler les actions et discours individuels. Aborder les marchés comme des champs apparaît ainsi aujourd’hui à beaucoup bien plus pertinent que la vision néoclassique.

De même, en mettant en évidence le rôle décisif du capital culturel dans la réussite scolaire et la stratification sociale, Pierre Bourdieu a fortement enrichi la vision des dynamiques sociales, trop souvent focalisée sur les ressources économiques. Pour autant, il continue de susciter de fortes rancœurs. Le plus souvent parce qu’il a été mal – ou non – lu, comme lorsqu’on l’accuse d’alimenter un déterminisme fataliste. Mais aussi de la part de certaines « élites » qui ont bien compris que dévoiler les mécanismes de leur domination pouvait contribuer à les mettre à bas. Pour toutes ces raisons, en ces temps où se déchaînent les violences de toutes natures, y compris sociales et symboliques, sa sociologie n’a jamais paru aussi nécessaire." — Igor Martinache

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