Dans Pourquoi la guerre et pas la révolution ? qui paraît aux éditions Mimèsis, Maurizio Lazzarato aborde les guerres en cours en tentant d'en comprendre les raisons au moment même où elles se produisent, sans séparer l'analyse de l'actualité d'une réflexion de fond sur les enjeux théoriques qu'elles impliquent. La guerre ramène en effet brutalement au centre des questions que nous pensions classées, comme, par exemple, ce que signifient aujourd'hui "guerre" et "guerre civile", ou quel rapport lie le capitalisme et l'État. Pour y répondre, Lazzarato construit une confrontation serrée entre la pensée contemporaine et la tradition critique du XXe siècle, faisant dialoguer Foucault, Deleuze, Negri, Weil et Arendt avec Lénine, Rosa Luxemburg, Hilferding, Korsch et Mattick. Il en ressort une cartographie théorique capable d'éclairer le présent sans le simplifier.

Signalons la prochaine publication chez le même éditeur du volume Negri au-delà de Negri par le collectif Séminaire capitalisme cognitif. Réunissant philosophes, économistes et militants, l'ouvrage propose une traversée vivante des concepts d'Antonio Negri : "composition de classe", de "travail vivant", de "multitude" ou de "commun". Un livre pensé pour celles et ceux qui cherchent à comprendre les formes actuelles de l’exploitation – mais aussi les puissances collectives capables de les transformer.

(Illustr. : Votez Spartacus, affiche électorale de la Ligue Spartakiste, 1918)