Romance Philology 79/1. Special Issue: "Les Fées après le Moyen Âge" (dir. Joanna Pavlevski-Malingre)

Table des matières

Special Issue: Les Fées après le Moyen Âge

Guest editor: Joanna Pavlevski-Malingre

Joanna Pavlevski-Malingre, Les fées après le Moyen Âge: Mélusine, Morgane, Viviane

Christine Ferlampin-Acher, Morgane et Viviane dans le creux de la vague: Reconfigurations féeriques dans quelques transfictions romanesques (1898-1932)

Laurence Harf-Lancner, Les fées dans les opéras de Wagner: deux visages de la mort

Elise d’Inca, Figures féeriques au prisme de quelques poèmes de Sir Walter Scott, Gérard de Nerval et Jean Lorrain

Nadège Le Lan, Les fées arthuriennes de Boris Vian

Florie Maurin, Vivyan et Ewilan en Avalon: Médiévalisme et féerie chez Pierre Bottero

Marta Milazzo, Mélusines d’avant-garde: Relectures méditerranées d’un mythe médiéval chez Cipriani Marinelli et Alvaro

Bénédicte Milland-Bove, Sur les traces des fées et de la féerie dans le Journal des Demoiselles (1833-1922)

Maud Pérez-Simon, Lire, écouter, regarder le mystère de Mélisande: de l’œuvre de Maeterlinck aux mises en scène modernes de l’opéra de Debussy

Bernard Ribémont, Claudine Glot où les fées revisitées: Il était une fois, Morgane, Viviane, Mélusine, Ondine