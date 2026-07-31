Romance Philology 79/1. Special Issue: "Les Fées après le Moyen Âge" (dir. Joanna Pavlevski-Malingre)
Table des matières
Special Issue: Les Fées après le Moyen Âge
Guest editor: Joanna Pavlevski-Malingre
Joanna Pavlevski-Malingre, Les fées après le Moyen Âge: Mélusine, Morgane, Viviane
Christine Ferlampin-Acher, Morgane et Viviane dans le creux de la vague: Reconfigurations féeriques dans quelques transfictions romanesques (1898-1932)
Laurence Harf-Lancner, Les fées dans les opéras de Wagner: deux visages de la mort
Elise d’Inca, Figures féeriques au prisme de quelques poèmes de Sir Walter Scott, Gérard de Nerval et Jean Lorrain
Nadège Le Lan, Les fées arthuriennes de Boris Vian
Florie Maurin, Vivyan et Ewilan en Avalon: Médiévalisme et féerie chez Pierre Bottero
Marta Milazzo, Mélusines d’avant-garde: Relectures méditerranées d’un mythe médiéval chez Cipriani Marinelli et Alvaro
Bénédicte Milland-Bove, Sur les traces des fées et de la féerie dans le Journal des Demoiselles (1833-1922)
Maud Pérez-Simon, Lire, écouter, regarder le mystère de Mélisande: de l’œuvre de Maeterlinck aux mises en scène modernes de l’opéra de Debussy
Bernard Ribémont, Claudine Glot où les fées revisitées: Il était une fois, Morgane, Viviane, Mélusine, Ondine