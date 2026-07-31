La Revue de Belles-Lettres en fête. 150 ans de poésie et de traduction (Lausanne)

Le jeudi 24 septembre de 19h à 21h, la Revue de Belles-Lettres célèbre ses 150 ans avec une table ronde suivie d'une séance de « speed-reading ».

Fondée au XIXe siècle, La Revue de Belles-Lettres (RBL) est la plus ancienne revue littéraire de langue française encore en activité. Depuis sa création, elle publie de la poésie contemporaine en français ou en traduction, contribuant à faire dialoguer les langues, les imaginaires poétiques et les traditions littéraires. Organisée avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne et la Ville de Lausanne, cette soirée mettra à l’honneur la traduction poétique à travers une table ronde retraçant l’histoire de la revue. Elle se poursuivra par une séance de «speed-reading», offrant au public l’occasion de découvrir, par la lecture et l’échange, les poétesses, poètes, traductrices et traducteurs récemment publiés dans les pages de la revue.

Une petite exposition des numéros les plus emblématiques donnera un aperçu des différentes périodes de son histoire.

Entrée libre, apéritif offert.