Honoré de Balzac, Les martyrs ignorés, éd. Michel Valensi

Les martyrs ignorés, qui aurait dû introduire les Études philosophiques de La Comédie humaine, est resté inachevé, même si la conversation à la ‘Table des philosophes’ du Café Voltaire, menée tambour battant avec tout le génie et l’ironie de Balzac, revient à poser la question qui est au cœur de la Comédie tout entière : “qu’en est-il de la pensée ? peut-on en abuser comme on abuse du café ? enrichit-elle la vie ou la détruit-elle?”, à laquelle répond l’œuvre même, qui témoigne que l’on meurt à trop penser, de même que sans penser, il n’est pas de vie qui tienne.

Auteur, éditeur, imprimeur, typographe, journaliste, chroniqueur, aventurier, Balzac (Tours, 20 mai 1799–Paris, 18 août 1850) bâtit sa “manufacture d’idées”, multipliant les faillites et les conquêtes, se faufilant entre les créanciers et les maîtresses, à la recherche du mot juste dans son océan de langage, revenant mille fois sur un même récit, laissant inachevés cent autres, jusqu’à devenir “le plus grand romancier du monde”. On peut lire dans la même collection les Aventures administratives d’une idée heureuse (1834).