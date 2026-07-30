Montrer malgré tout : arts visuels, litérateur et cinéma, censure, exil et politiques de la visibilité en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Montrer malgré tout : arts visuels, litérateur et cinéma,

censure, exil et politiques de la visibilité en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale

Cette journée d’étude propose d’interroger les formes contemporaines de l’engagement dans les arts visuels et le cinéma en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale, dans la région comme dans ses diasporas, à partir de plusieurs foyers d’analyse : la censure et ses effets sur la création ; la représentation de la violence d’État [1] ; les droits des femmes et les politiques du corps ; la guerre, l’emprisonnement, l’effacement ; enfin, l’exil, le déplacement et les formes de perte qui traversent les œuvres.

Les recherches consacrées aux arts visuels contemporains de ces espaces ont montré que les œuvres ne peuvent être isolées de leurs contextes de production, de circulation et de réception, et que la dépolitisation même des pratiques artistiques constitue souvent une opération politique.[2]Dans des contextes marqués par la surveillance, la restriction, la guerre, l’autoritarisme, l’occupation, la censure morale ou religieuse, et les atteintes à la liberté d’expression, la création visuelle apparaît comme un lieu privilégié d’invention formelle, de contournement symbolique, de témoignage et d’archivage.

Des organisations comme ARTICLE 19 et Freemuse ont montré combien la censure, l’interdiction, les arrestations, les menaces ou l’exil continuent de structurer les trajectoires artistiques. Les rapports récents des Nations unies ont en outre souligné la persistance de violences et de persécutions, en particulier à l’encontre des femmes et des personnes engagées dans les mouvements de contestation et de demande de justice.[3]

Cette réflexion repose sur l’hypothèse que la censure ne se limite pas à encadrer la création de l’extérieur, mais qu’elle participe à la construction même des formes artistiques, en encourageant des stratégies d’allusion, de déplacement, de métaphore, d’archive, de montage, de fragmentation ou d’opacification. L’histoire de l’art ne saurait dès lors être réduite à une histoire des formes : elle doit aussi être comprise comme une histoire des rapports entre création artistique, pouvoir, modernité, violence et résistance.[4]

De même, l’exil ou l’immigration ne constitue pas uniquement une expérience biographique : il devient une condition esthétique et politique de production, transformant les modes de représentation, de narration et de prise de parole. Une attention particulière sera portée aux propositions qui appréhendent les œuvres dans des cadres comparatifs, connectés ou transrégionaux, et à celles qui articulent scènes locales, circulations internationales et pratiques diasporiques.

Les propositions pourront porter sur les pratiques artistiques développées dans les arts visuels et le cinéma en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie centrale, sans restriction quant à l'aire géographique étudiée. Les approches comparatives seront les bienvenues, mais ne constituent en aucun cas une condition de participation. Les contributions mobilisant l'histoire de l'art, les études cinématographiques, les études visuelles, les études sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, la sociologie de l'art, les études de genre, les études de la migration et de l'exil, la théorie politique, l'anthropologie ou les études curatoriales seront particulièrement appréciées.

Sans prétendre à l'exhaustivité, les propositions pourront notamment s'inscrire dans les perspectives suivantes : étude des régimes de censure et des stratégies de contournement ; représentation de la violence d'État, de la prison, de l'exécution, de la surveillance et du deuil ; politiques du corps et droits des femmes ; mémoire visuelle et cinématographique des révoltes et des répressions ; effets de la guerre sur les imaginaires artistiques ; pratiques de l'exil, du déplacement, de la traduction et de l'archive ; circulation internationale, production, diffusion, exposition, réception et historicisation des arts visuels et du cinéma contemporains en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale.

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « Exil·s, guerre·s et création·s : images de résistance au service de l’histoire », porté par le groupe de recherche Arts, Médias, Exils (AME), affilié à l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV) de la Sorbonne Nouvelle : https://www.fmsh.fr/projet/exils-guerres-et-creations.

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Organisation

Parya Vatankhah, docteure en esthétique, sciences et technologies des arts, AIAC / Université Paris 8 – AME, Sorbonne Nouvelle et Kateryna Lobedenko, docteure en cinématographie, IRCAV, AME, Université Sorbonne Nouvelle

Comité scientifique

Éric Bonnet, Professeur émérite, AIAC / Université Paris 8

Laurent Garreau, Chercheur associé au DICEN IDF. Directeur artistique et cofondateur du Festival Nouvelles Images Persanes de Vitré.

Kateryna Lobodenko, Docteure en études cinématographiques, AME, IRCAV / Université Sorbonne Nouvelle

Patrick Nardin, Professeur émérite, AIAC / Université Paris 8

Matthias Steinle, Maître de conférences, AME, IRCAV / Université Sorbonne Nouvelle

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Modalités de soumission

Les propositions, d’une longueur de 300 à 500 mots, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique de 100 à 150 mots, sont à envoyer à parya.vatankhah@gmail.com et kateryna.lobodenko@gmail.com avant le 1er octobre 2026.

Les réponses seront communiquées le 15 octobre 2026.

La journée d’étude se tiendra le 19 novembre 2026 au Campus Condorcet (Aubervilliers).

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais.

Une publication ultérieure, sous la forme d’un dossier thématique ou d’actes sélectionnés, pourra être envisagée.

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Pistes bibliographiques

ARDENNE, Paul, L'image du corps. Figures de l'humain dans l'art du XXème siècle, Paris : Regard, 2001

ARDENNE, Paul, L’Art dans son moment politique : écrits de circonstance, Bruxelles : La Lettre volée, 2000

ARTICLE 19. Unveiled: Art and Censorship in Iran. Londres : ARTICLE 19, 2006. Disponible sur : ARTICLE 19.

BEHIERY, Valérie, « Discours alternatifs du voile dans l’art contemporain », Sociologie et sociétés, vol 41, n° 2, automne 2009, p. 299–325.

CHIRON, Éliane, Migrations/Mutations : Paysages dans l'art contemporain, Paris : Sorbonne, 2011

CHATEAU, Dominique, L’art comme fait social total, Paris : L’Harmattan, 1998

CROCE, Cécile, « Quand l'art investit le corps migrant », Corps, n°10, 2012, p. 193-201

DIGARD, Jean-Pierre, HOURCADE Bernard et RICHARD Yann. L’Iran au XXe siècle : Entre nationalisme, islam et mondialisation, Paris : Fayard, 2007

DE PADILLA, Yolan. Pratiques artistiques en renouvellement, nouveaux lieux : observation, voies d’accompagnement. Paris : édition ministère de la Culture et de la Communication, 2003, p.8

DJALILIi, Mohammad-Reza, KELLNER, Thierry. « III. Reza Chah et la fondation de l'Iran moderne », Mohammad-Reza DJALILIi éd., Histoire de l’Iran contemporain, La Découverte, 2010, pp. 40-53.

EBADI Shirin et MOAVENI Azadeh, Iran Awakening, A memoir of revolution and hope, New York: Random, 2006

EBADI, Shirin, Pour être enfin libre, Paris : l’archipel, 2016

ESFANDIARI, Haleh, Reconstructed Lives: Women and Iran's Islamic Revolution, Washington : Woodrow Wilson Center Press, 1997

TELLIER Frédéric, KAMRAN Ramin, Iran : les coulisses d'un totalitarisme, Paris : Climats, 2007

HOODFAR, Homa, SADR Shadi, Iran : Politiques Islamiques et Femmes : En Quête D'égalité, « Cahier du genre », L’Harmattan, 2012

O’REILLY, Sally, Le corps dans l’art contemporain, Paris : Thomas & Hudson SARL, 2010

SHIRALI, Mahnaz, Fenêtre sur l’Iran, le cri d’un peuple baillonné, Paris, Editions les Pérégrines, 2021

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CHAFIQ, Chahla, Les corps en feu de femmes iraniennes crient leur refus de l'ordre qui leur est imposé, Le monde, le 23 septembre 2019) : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/23/chahla-chafiq-les-corps-en-feu-de-femmes-iraniennes-crient-leur-refus-de-l-ordre-infernal-qui-leur-est-impose_6012643_3232.html

CRENN, Julie, Sous le voile, la lutte : les photographies de Shadi Ghadirian. Inter Art Actuel, n°110, 2012, p.70-2 : https://www.erudit.org/fr/revues/inter/2012-n110-inter1831279/65837ac.pdf

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[1] Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, Consolidated Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, A/HRC/61/CRP.2, United Nations Human Rights Council, 2026.

[2] Keshmirshekan H. Contemporary Iranian Art: The Emergence of New Artistic Discourses. Iranian Studies. 2007;40(3):335-366. doi:10.1080/00210860701390448

[3] Unveiled Art and Censorship In Iran, Article 19, Campagne for Free Expression, Londen : september 2006 : https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/iran-art-censorship.pdf

[4] 1. Nahidi K. Introduction. In: The Cultural Politics of Art in Iran: Modernism, Exhibitions, and Art Production. The Global Middle East. Cambridge University Press; 2023:1-18.