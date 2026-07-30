Kandinsky : vers l'abstraction expressive : une philosophie intemporelle (Tunis & en ligne)

Colloque international

Kandinsky : vers l'abstraction expressive : une philosophie intemporelle



Célébration du 160e anniversaire de la naissance de Wassily Kandinsky (1866–1944)

Ce colloque international est organisé par la Maison Russe en Tunisie, sous la coordination du Dr Rym Zayani Afif (Institut supérieur des arts et du multimédia, Université de La Manouba), avec le soutien de l'Institut supérieur des arts et du multimédia de l'Université de La Manouba (ISAMM), de l'Institut supérieur des arts et métiers de Siliana (ISAM Siliana), de l'École supérieure des arts audiovisuels et du cinéma de Gammarth (ESAC), de l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse (ISBAS), de l'Institut académique d'État des beaux-arts Moscou-Sourikov, de l'Institut des beaux-arts de l'Université pédagogique d'État de Moscou, de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, de l'Université d'État des sciences humaines de Russie, de l'École des hautes études économiques de Moscou, et de la revue scientifique Thought & Design.Thought & Design.

Les 3 et 4 décembre 2026 (anniversaire de la naissance de Kandinsky)

Maison Russe, Tunis, Tunisie.

Le colloque se tiendra sous un format hybride, permettant une participation à la fois en présentiel et à distance.

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Ce colloque international commémore le 160e anniversaire de la naissance de Wassily Kandinsky (1866–1944) en examinant son héritage artistique et son influence durable sur le développement de l'art moderne et contemporain. Il explore les fondements philosophiques de son œuvre, en particulier le concept de nécessité intérieure, la synesthésie et la quête de spiritualité, qui ont tous transformé l'expression artistique et contribué à l'émergence de l'art abstrait. Organisé autour de quatre thèmes complémentaires reliant la Russie, l'Allemagne, la Tunisie et les pratiques numériques contemporaines, le colloque vise à réunir chercheurs, artistes, designers, enseignants, architectes et professionnels de la culture afin d'engager un dialogue interdisciplinaire sur la pertinence actuelle de Kandinsky dans le paysage artistique et intellectuel contemporain.

Les communications sélectionnées lors du colloque feront l'objet d'une publication dans un volume bilingue (arabe et anglais), dans le cadre de la collection de la revue Thought & Design. Cette publication offrira une plateforme internationale pour des recherches originales explorant les apports artistiques, pédagogiques et philosophiques de Kandinsky.

Wassily Kandinsky est né à Moscou en 1866, à une époque où la Russie tsariste restait profondément enracinée dans une spiritualité religieuse et de riches traditions populaires. Avant de se consacrer à la peinture, il étudia le droit et l'économie. Sa vocation artistique émergea à la suite de deux expériences décisives : une exposition de peintures de Claude Monet à Moscou et une représentation de Lohengrin de Richard Wagner. Ces rencontres transformèrent profondément sa perception de l'art, le conduisant à décrire comment il pouvait « voir » la musique et « entendre » les couleurs. Elles marquèrent le début de son exploration permanente des relations entre couleur, son, émotion et spiritualité.

Dès lors, Kandinsky consacra sa vie à une conviction artistique audacieuse : l'art doit exprimer ce que le langage ne peut adéquatement transmettre, à savoir la vie intérieure de l'âme humaine. Il développa le concept de nécessité intérieure, soutenant que la forme et la couleur artistiques tirent leur véritable signification des réponses émotionnelles et spirituelles qu'elles évoquent, plutôt que de leur ressemblance avec la réalité extérieure. Dans sa théorie, le bleu suggérait la profondeur spirituelle, le jaune véhiculait l'énergie dynamique, le cercle symbolisait l'harmonie et le triangle représentait la tension et l'aspiration.

En 1911, Kandinsky cofonda le mouvement artistique Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu) et publia Du spirituel dans l'art, un ouvrage fondateur qui établit l'abstraction comme un langage artistique universel capable d'exprimer des réalités émotionnelles et spirituelles profondes au-delà de la représentation figurative.

En 1922, Kandinsky est appelé au Bauhaus, à Weimar puis Dessau. Il y devient « maître de la forme » et systématise son enseignement : le dessin analytique déconstruit les objets, la théorie de la couleur explore les dissonances émotionnelles, et l’atelier mêle théorie et pratique. En 1926, il publie Point et Ligne sur Plan – une grammaire géométrique de la création où le point est une tension, la ligne une force en mouvement, le plan un champ d’énergie. Ce travail pédagogique, profondément ancré dans la modernité allemande, influencera des générations de designers et d’architectes.

Une étape tout aussi significative, bien que souvent négligée, du développement artistique de Kandinsky fut son voyage en Tunisie entre 1904 et 1905. Lors de ses visites à Tunis, Sidi Bou Saïd et Carthage, il découvrit la lumière méditerranéenne caractéristique, l'architecture géométrique et la richesse ornementale de la région. À travers de nombreuses études à l'aquarelle, il simplifia progressivement les paysages et les formes architecturales en relations de couleurs, de formes et de rythmes. Comme le démontrent les recherches de Roger Benjamin, cette expérience constitua une phase expérimentale importante dans le mouvement graduel de Kandinsky vers l'abstraction. Plutôt que de représenter une fascination superficielle pour l'Orient, la Tunisie lui offrit un environnement artistique qui l'encouragea à dépasser la représentation naturaliste et prépara la voie à ses premières compositions abstraites.

Aujourd'hui, les idées de Kandinsky ont acquis une importance renouvelée alors que la pratique artistique contemporaine intègre de plus en plus les technologies numériques tout en abordant des questions d'identité, de perception, de créativité et d'expérience humaine. Son concept de synesthésie continue d'inspirer les installations immersives, la réalité virtuelle, les médias interactifs et l'art génératif. De même, sa vision de l'artiste en tant que guide spirituel et culturel résonne avec les développements actuels de l'art-thérapie, du design spéculatif et de l'éducation créative. Les principes pédagogiques développés au Bauhaus restent très influents dans les écoles d'art et de design du monde entier.

En examinant l'héritage de Kandinsky à travers quatre perspectives complémentaires – les dimensions russe, allemande, tunisienne et numérique – ce colloque international vise à encourager le dialogue interdisciplinaire, à stimuler la recherche innovante et à établir des liens significatifs entre la recherche historique et la pratique artistique contemporaine.

Axes thématiques

Axe 1. Chronobiographie et fondements de l'abstraction : Russie, nécessité intérieure et origines artistiques

Cet axe thématique explore les années de formation de Wassily Kandinsky en examinant les influences culturelles, intellectuelles et spirituelles qui ont façonné sa vision artistique avant l'émergence de l'abstraction. Une attention particulière sera accordée à son enfance à Moscou et à Odessa, à sa formation universitaire en droit et en économie, ainsi qu'à sa fascination pour l'iconographie orthodoxe russe, le folklore, la mythologie et la philosophie.

Les contributions sont invitées à étudier comment la culture slave, la spiritualité orthodoxe et la pensée philosophique, en particulier les œuvres d'Arthur Schopenhauer, ont contribué à la conception kandinskienne de l'art comme pratique spirituelle plutôt que représentative. Les communications pourront également examiner ses premières peintures figuratives, l'influence décisive de Claude Monet et de Richard Wagner sur son développement artistique, ainsi que les fondements théoriques ayant abouti à la publication de Du spirituel dans l'art. Cet axe vise à approfondir notre compréhension des origines du concept de nécessité intérieure chez Kandinsky et de son rôle dans la naissance de l'art abstrait.

Axe 2. Les années du Bauhaus : couleur, forme et innovation pédagogique

Cet axe examine les années allemandes de Kandinsky, en mettant l'accent sur sa contribution au Bauhaus et au développement de l'éducation artistique moderne. Il se concentre sur ses investigations théoriques concernant les relations entre la couleur, le point, la ligne et le plan, ainsi que sur les principes pédagogiques qui ont fait de lui l'un des principaux éducateurs du modernisme du vingtième siècle.

Les contributions peuvent explorer les publications de Kandinsky, en particulier Point et ligne sur plan, ainsi que ses méthodes pédagogiques innovantes, ses collaborations interdisciplinaires et son influence sur la pédagogie du Bauhaus. Les communications portant sur ses collaborations avec Paul Klee, Johannes Itten et László Moholy-Nagy sont particulièrement les bienvenues. Cet axe encourage également les discussions sur l'impact continu de la philosophie éducative de Kandinsky sur l'art, l'architecture, le design et la communication visuelle contemporains, y compris son influence dans les contextes éducatifs arabes et internationaux.

Axe 3. La Tunisie et l'émergence d'une vision abstraite : lumière, géométrie et rencontres culturelles

Cet axe se concentre sur le voyage de Kandinsky en Tunisie entre 1904 et 1905, période importante mais souvent négligée de son développement artistique. Il examine comment les paysages, l'architecture, la lumière méditerranéenne et la culture visuelle de la Tunisie ont contribué à son mouvement graduel vers l'abstraction.

Les contributeurs sont invités à analyser les croquis et aquarelles réalisés par Kandinsky lors de ses visites à Tunis, Sidi Bou Saïd et Carthage, ainsi que les témoignages de Gabriele Münter et d'autres sources historiques. Une attention particulière pourra être accordée à l'influence de l'ornementation géométrique islamique, de la simplicité architecturale et de l'esthétique visuelle méditerranéenne sur son évolution artistique.

Cet axe accueille également des études comparatives entre l'expérience tunisienne de Kandinsky et le célèbre voyage de Paul Klee en Tunisie en 1914. D'autres contributions pourront explorer la relation entre l'abstraction et les traditions artistiques islamiques, ainsi que l'influence continue de l'expérience tunisienne de Kandinsky sur les artistes et designers nord-africains contemporains.

Axe 4. L'héritage de Kandinsky dans les pratiques créatives contemporaines : synesthésie, art numérique et engagement communautaire

Le dernier axe examine la pertinence continue des idées de Kandinsky dans les contextes artistiques, technologiques, éducatifs et sociaux contemporains. Il considère comment ses théories de la couleur, de la perception, de la spiritualité et de la synesthésie continuent d'inspirer l'innovation artistique au vingt-et-unième siècle.

Les contributions peuvent aborder l'application des idées de Kandinsky dans les environnements numériques immersifs, la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle, les installations interactives, la performance multimédia, l'art génératif et la visualisation de données. Les communications explorant des projets tels que Play a Kandinsky de Google ou d'autres expériences artistiques multisensorielles sont particulièrement encouragées.

Cet axe accueille également des études examinant le rôle du concept de nécessité intérieure chez Kandinsky dans l'art-thérapie, la médiation culturelle, le bien-être créatif, le design spéculatif et les pratiques artistiques communautaires. Enfin, les contributeurs sont invités à examiner comment les principes pédagogiques du Bauhaus continuent d'influencer les makerspaces, les FabLabs, les laboratoires créatifs et les approches interdisciplinaires de l'éducation artistique et du design, démontrant ainsi la pertinence durable de l'héritage intellectuel et artistique de Kandinsky.

Mots-clés : Wassily Kandinsky, abstraction, peinture abstraite, nécessité intérieure, synesthésie, Bauhaus, spiritualité, Tunisie, pédagogie, design, art numérique.

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Œuvres de Kandinsky

KANDINSKY, Wassily. Du spirituel dans l'art. Traduit par Pierre Volboudt. Paris : Denoël, 1989 (ouvrage original publié en 1912).

KANDINSKY, Wassily. Point et ligne sur plan. Traduit par Suzanne et Jean-Philippe Domecq. Paris : Gallimard, 1991 (ouvrage original publié en 1926).

KANDINSKY, Wassily. Regards sur le passé et autres textes 1912-1922. Traduit par Jean-Philippe Domecq. Paris : Hermann, 1974.

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Dates importantes

15 octobre 2026 : date limite de soumission des articles complets (3000-4500 mots) pour évaluation par le comité scientifique.

3 et 4 décembre 2026 : date de l'événement, en format hybride et en anglais.

Instructions pour les soumissions

Les articles doivent être envoyés aux adresses électroniques suivantes :

tunis@rs.gov.ru

Objet du courriel : « Proposition Colloque Kandinsky - Axe [1, 2, 3 ou 4] »

Langue de soumission : Anglais / Arabe

Format du fichier (Word)

Police : Times New Roman, taille 12, interligne 1,5

Longueur de l'article : 3 000 - 4 500 mots

· Le document doit comprendre :

o Titre de l'article

o Nom et prénom, affiliation institutionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone

o Axe sélectionné

o Résumé de 300 mots

o 5 mots-clés

o Brève notice biographique de l'auteur (100–150 mots)

Évaluation : toutes les soumissions seront anonymisées et évaluées dans le cadre d'une double lecture anonyme par le comité scientifique.

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Comité scientifique international

Commissaire du projet :

Dr Natalia B. Avtonomova, Musée des beaux-arts Pouchkine, Moscou. Commissaire de la première exposition personnelle de V. Kandinsky en URSS, organisée en 1989 à la galerie Tretiakov.

Comité scientifique pour le design et les arts visuels

Dr Natalia I. Droujkova, Professeure, Université pédagogique d'État de Moscou

Dr Anna Florkovskaya, Membre correspondant de l'Académie des beaux-arts de Russie, Institut des beaux-arts Sourikov, Moscou, Russie

Boris M. Sokolov, Professeur, Chaire d'histoire de l'art, Université d'État des sciences humaines de Russie

Irina V. Tsymbal, Professeure associée, Faculté des beaux-arts, Université d'État de Saint-Pétersbourg, Russie

Dr Olga Nefedova, docteure en histoire de l'art, maître de conférences à l'École des sciences historiques de la HSE (École des hautes études économiques, Moscou)

Dr Olga Kazakova, docteure en histoire de l'art, maître de conférences à l'École des sciences historiques de la HSE

Dr Olga Nazarova, docteure en histoire de l'art, maître de conférences à l'École des sciences historiques de la HSE

Prof.Hamadi Bouabid, Professeur émérite de l'enseignement supérieur en histoire de l'art et cinéma, École supérieure des arts audiovisuels et du cinéma, Gammarth, Tunisie

Prof. Sana Jammali Ammari, Professeure de l'enseignement supérieur en théorie et pratique de l'art, Université de Sousse, Tunisie

Dr Salma Ktata, Maître de conférences en sciences et technologie du design, École supérieure des sciences et technologies du design, Université de La Manouba, Tunisie

Dr Hela Chechboub Ben Hamouda, Maître de conférences en sciences et technologie du design, Université Sorbonne, France

Prof. Khaled Aboul Majd Ahmed Adam, Professeur de l'enseignement supérieur, Faculté d'éducation, Département d'éducation artistique, Université d'Al-Baha, Arabie saoudite / Égypte

Prof. Mounira Ben Mustapha, Professeure de l'enseignement supérieur, Institut supérieur des sciences humaines, Département de philosophie, Ibn Charaf, Tunisie

Prof. Jawhar Jamoussi, Professeur de l'enseignement supérieur en sociologie et théorie de l'art, Institut supérieur des arts multimédia, Université de La Manouba, Tunisie

Prof. Houcine ben Slimane, Professeur de l'enseignement supérieur, Institut supérieur des sciences humaines, Département de philosophie, Ibn Charaf, Tunisie

Comité d'évaluation (section anglophone)

Dr Ouafa Ouarniki, Maître de conférences, Département d'anglais, Université Ziane Achour de Djelfa, Algérie

Dr Barkat Turqui, Maître de conférences, Département d'anglais, Université Mohamed Khider de Biskra, Algérie

Dr Yosra Amraoui, Professeure assistante, ISLT, Université de Carthage, Tunisie

Mme Sonia Atig, Coordinatrice, professeure principale d'anglais ESP, chercheuse en esthétique et pratiques des arts visuels, Institut supérieur des beaux-arts de Sousse, Université de Sousse, Tunisie

Directrices du projet

Mme Marina Ignatieva, Directrice de la Maison Russe en Tunisie

Dr Rym Zayani Afif, Maître de conférences, ISAMM

Comité d'organisation

Dr Mejda Achour, Maître assistante contractuelle, Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul, Université de Carthage, Tunisie

Dr Asma Manai, Maître assistante, Institut supérieur des arts et métiers de Tataouine, Université de Gabès, Tunisie

Dr Emna Ouerghi, Maître assistante contractuelle, Institut supérieur des arts et métiers de Siliana, Université de Jendouba, Tunisie

Comité de rédaction

Rédactrice en chef – section arabe : Dr Rym Zayani Afif

Rédactrice en chef – section anglaise : Mme Sonia Atig.