Ioana Marcu, Ramona Malita, Claudiu Gherasim (dir.), Filiation protéiforme. Restitutions. Devoirs. Contraintes

Dans un monde où les silences, les absences et les fractures de la mémoire familiale laissent des traces profondes et traumatisantes, Filiation protéiforme. Restitutions. Devoirs. Contraintes explore la manière dont la littérature contemporaine recompose les lignées brisées et redonne voix aux héritages dissimulés. En interrogeant la problématique de la filiation dans sa pluralité (biologique, symbolique, élective), les contributions réunies ici montrent comment l’écriture devient un geste de restitution, un acte éthique et une forme de réparation.

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Table des matières:

Ioana Marcu, Ramona Maliţa, Claudiu Gherasim, "Restituer, transmettre, affronter : la problématique de filiation à l’épreuve du contemporain" / 7

Restitutions

Laura Nicolae, "Rue Escalei – généalogie symbolique et filiation littéraire" / 21

Ana M. Alves, "L’écriture impliquée d’Annie Ernaux : entre mémoire, éthique, filiation et héritage" / 31

Andreea Dobrescu, "Les (anti-)modèles parentaux. La filiation biologique entre déclin et travail de réparation" / 47

Ioana Marcu, "Père absent, identité fragmentée : quête de la filiation et reconstruction de soi chez Annie Lulu et Véronique Tadjo" / 69

Devoirs

Claudiu Gherasim, "H-être ou ne pas être : hantologie de la filiation dans Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo" / 95

Sandra Mefoude-Obiono, "Les grands-mères à l’épreuve du temps chez Edwidge Danticat et Léonora Miano" / 127

Malgorzata Kobialka, "Le Cercle d’Antonio Tabucchi et Toutes les familles d’Andrea Bajani : Rupture de la filiation et la question de la stérilité" / 149

Ramona Malița, "Proscrit, j’avais ton âge : une histoire familiale. Le Roman de Renart sous la loupe de la filiation" / 159

Contraintes

Lula Carballo, "Admirari Marilina Ross"/ 179

Velimir Mladenović, "La fiction à l’épreuve de la mémoire : intertextualité, biographie et héritage littéraire dans l’oeuvre de Pierre Assouline" / 183

Faten Ben Ali, "L’écriture de soi au prisme des récits de filiation : l’autobiographie de Colette Fellous entre dette et héritage" / 209

Constantin Jinga, "Au nom du Père... Avec Rembrandt, Au-delà des collines, à la recherche de la pertinence du texte biblique aujourd’hui" / 221

Résumés en anglais / 251



Ont contribué à ce volume collectif / 257