La francophonie dans toutes ses perspectives (5e édition)

En ligne, les 20 et 21 mars 2027

Organisé par le Centre de Recherche CITOYEN·NE·S de l’Université eCampus

Le Centre de Recherche sur « l’Éducation, la culture et l’action civique européenne à plusieurs échelles » de l’Université eCampus (Département de Sciences Humaines et Sociales) lance un nouvel appel pour le cinquième colloque international qu’il dédie à l’espace francophone.

Il s’agit d’assurer un espace et un temps de rencontre et de dialogue pour le développement d’un réseau de recherche et de collaboration ouvert à l’échelle mondiale, engagé dans une perspective de dynamisme égalitaire transculturel, transdisciplinaire, plurilingue et soucieux d’explorer les potentialités, les défis et les tensions politico-culturelles qui concernent la communauté francophone en particulier.

La grande variété des sujets abordés dans les éditions précédentes nous a permis des échanges très enrichissants grâce à l’intervention de professionnels africains, asiatiques, européens et américains qui ont présenté leurs travaux dans ce cadre de recherche partagé. Pour l’édition 2027, qui se déroulera sur deux jours, le colloque a pour vocation de structurer le dialogue autour des quatre axes de réflexion suivants :

Axe 1 : Enjeux littéraires : Inspirée par Pierre Bourdieu, dans La République mondiale des Lettres (1999) Pascale Casanova révélait déjà les rapports de force qui régissent la littérature internationale. Elle y décrit la langue française comme un instrument ambivalent, servant à la fois la domination du centre et la libération des marges francophones. C’est à partir de ces considérations que s’ouvre une réflexion sur l’évolution contemporaine de cet espace. Comment ces tensions se reconfigurent-elles aujourd’hui, à l’heure d’une circulation accrue des œuvres et des modèles, dans un contexte marqué par la pluralité des centres de production et la reconfiguration du paysage éditorial ? Les contributions pourront analyser les formes et les imaginaires propres aux littératures francophones, ainsi que les phénomènes d’appropriation ou de redéfinition qui les traversent.

Axe 2 : Enjeux linguistiques et de traduction : La pluralité des espaces francophones invite à interroger la langue française dans la diversité de ses usages et de ses représentations. Comment la variation linguistique devient-elle un lieu de construction et de revendication identitaires, de positionnement social ou de choix esthétique ? Quels rapports les pratiques linguistiques entretiennent-elles avec les normes, les imaginaires de la langue et les phénomènes de légitimation ou de stigmatisation ? Ces questions pourront également être envisagées sous l’angle de la traduction : les contributions pourront analyser comment restituer, dans une autre langue, des choix linguistiques dont la portée tient à leur rapport à la norme, à leur ancrage socio-culturel ou aux représentations qui leur sont associées.

Axe 3 : Enjeux didactiques : Dans l’espace francophone, la didactique du français est appelée à transformer les pratiques enseignantes pour intégrer les diversités linguistiques et culturelles, rompant ainsi avec le modèle unique centré sur la France métropolitaine. Cette démarche vise à légitimer la pluralité des normes de la langue française en reconnaissant les usages locaux et en travaillant sur l’insécurité linguistique qu’engendre la référence exclusive à la norme hexagonale. Quelles pratiques enseignantes, quels dispositifs didactiques et quels corpus permettent d’intégrer la variation linguistique dans l’enseignement du FLE et de développer une compétence plurilingue et interculturelle chez les apprenants ?

Axe 4 : Enjeux philosophiques et politiques : Le dernier rapport quadriennal de l’OIF indique très clairement que le destin de la francophonie dans le monde est lié de plus en plus à celui de l’Afrique. 65% des locuteurs actuels vivent en Afrique : ils seront 90% en 2050 selon les projections. Quel est le rôle du français et des interdépendances francophones sur le continent ? Quelle est son évolution actuelle et dans quelle mesure pèse-t-elle sur d’autres questions d’ordre géopolitique et culturel, y compris sur les relations avec l’Europe ? Les contributions pourront analyser ces recompositions à partir de perspectives politiques et philosophiques, questionnant les asymétries de pouvoir, les conditions de production des savoirs et les enjeux de justice épistémique qui en découlent.

Le colloque est ouvert à tous les doctorants, enseignants, formateurs, chercheurs et professionnels.

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Format des présentations

Les présentations seront d’une durée de 20 minutes. Les langues des communications seront le français et l’italien.

Modalités de soumission et de participation

Les propositions de communication, titre et résumé d’un maximum de 500 mots avec indication de l’axe de recherche envisagé, accompagnées d’une courte biobibliographie (poste actuel, expertise, publications, participation à des projets de recherche) seront à adresser avant le 1er décembre 2026 à :

marilena.genovese@uniecampus.it, francesco.pigozzo@uniecampus.it, annalisa.lombardi@uniecampus.it

Le colloque se déroulera en ligne via l’application GoToMeeting et sera enregistré et diffusé à travers les canaux de communication du Centre de Recherche et de l’Université eCampus. Une attestation de participation est délivrée à tout intervenant ayant présenté sa communication. Une attestation de publication est adressée séparément aux auteurs dont l’article a été validé par le comité scientifique.

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Calendrier

Jusqu’au 1er décembre 2026 – réception des propositions ;

Avant le 1er février 2027 — notification des décisions du comité scientifique ;

20 et 21 mars 2027 – colloque en quatre sessions ;

Au plus tard le 15 septembre 2027 – remise des articles en vue de la publication du volume ;

Au plus tard le 31 octobre 2027 – évaluation des articles et remise des versions révisées ;

1er semestre 2028 – publication du volume.

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Bibliographie indicative

Organisation Internationale de la Francophonie, La Langue française dans le monde 2023-2026, Gallimard, Paris 2026.

Sapiro Gisèle, Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational, Paris, Gallimard/Seuil/EHESS, coll. « Hautes études », 2024.

Mathieu Avanzi et Mélanie Mettra, La Francophonie Ou Le Français Hors De France : Les Mots De La Francophonie, Paris, Éditions Garnier, 2017.

Heilbron Johan, « Le système mondial des traductions » (1999), dans Gisèle Sapiro (dir.), Les Contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde, 2009, p. 253-274.

Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Seuil,1999 ; rééd. coll. « Points », 2008, 504 p.,

Angéline Martel, « Mondialisation, francophonie et espaces didactiques — Essai de macrodidactique des langues secondes/étrangère », Revue des sciences de l’éducation, 23(2), 243–270, 1997. https://doi.org/10.7202/031915ar

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Comité scientifique

Marilena GENOVESE, Université eCampus (créatrice et directrice du Colloque)

Francesco PIGOZZO, Université eCampus (directeur de CITOYEN.NE.S)

Annalisa LOMBARDI, Université eCampus

Angeliki KORDONI, Université de Thessalonique

Jaouad SERGHINI, Université Mohammed 1er de Oujda

Olivier SÉCARDIN, Université d’Hiroshima

Barbara SOMMOVIGO, Université de Pise

Sonia DI VITO, Université de Viterbe

Sergio NOVO, Université de Rio de Janeiro

Imane-Sara ZOUINI, Université Toulouse Jean Jaurès

Comité d’organisation

Francesco PIGOZZO (PR – Littérature française)

Marilena GENOVESE (chargée de cours de Langue et traduction française)

Annalisa LOMBARDI (chercheuse en Langue, traduction et linguistique française)

Corinne DEL RE (chargée de cours de Langue et traduction française)