Essai
Nouvelle parution
Christian Limousin, Éclats de Bataille

Christian Limousin, Éclats de Bataille

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études de littérature des XXe et XXIe siècles", 2026
  • EAN : 9782406190394
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19041-7
  • 385 pages
  • Prix : 39 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Christian Limousin

Éclats de Bataille

Paris, Classiques Garnier, coll. «  Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 139, 2026.

Ce recueil présente un choix de travaux que Christian Limousin a consacrés à Georges Bataille, faisant revivre l’homme et sa volonté de « tout renverser », de s’interroger sur l’érotisme, les interdits, la mort. Ils vont à l’essentiel d’une pensée difficile en la rendant concrète et accessible.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406190400 - au prix de 102 EUR.