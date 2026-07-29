Christian Limousin

Éclats de Bataille

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 139, 2026.

Ce recueil présente un choix de travaux que Christian Limousin a consacrés à Georges Bataille, faisant revivre l’homme et sa volonté de « tout renverser », de s’interroger sur l’érotisme, les interdits, la mort. Ils vont à l’essentiel d’une pensée difficile en la rendant concrète et accessible.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406190400 - au prix de 102 EUR.