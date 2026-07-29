Revue
Nouvelle parution
Revue d'Histoire littéraire de la France 2026-2 :

Revue d'Histoire littéraire de la France 2026-2 : "Sévigné, quatre siècles après" (dir. Emmanuel Bury, Nicolas Garroté)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue d'Histoire littéraire de la France", 2026
  • EAN : 9782406210818
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21082-5
  • ISSN : 0035-2411
  • Numéro : 2
  • 253 pages
  • Prix : 30 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Revue d'Histoire littéraire de la France 2 – 2026, 126e année, n° 2

Sous la direction d'Emmanuel Bury

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 2, 2026.

Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.

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