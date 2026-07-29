Ma génétique. Hommage à Louis Hay, 1926-2026 (dir. Nathalie Ferrand, Pierre Musitelli)

Ma génétique. Hommage à Louis Hay (1926-2026)

Sous la direction de Nathalie Ferrand et Pierre Musitelli

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 723, 2026.

Fondateur de la critique génétique et de l’Institut des textes et manuscrits modernes, Louis Hay s’est éteint en 2026 à la veille de ses 100 ans. Pour lui rendre hommage, plus de 60 contributeurs qui ont travaillé avec lui, l’ont lu et ont tiré profit de ses travaux ont uni leur voix dans ce livre.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406204329 - au prix de 96 EUR.