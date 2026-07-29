Revue des Sciences Humaines, n° 362 | 2026 : "L’Europe à l’écoute de ses ailleurs" (dir. Nicolas Correard, Émilie Picherot, Philippe Postel)

Ce numéro a pour but premier de rendre visible certaines des sources extra-européennes de ce qui est considéré comme représentatif de l’identité culturelle et littéraire européenne, par exemple de révéler ou du moins de réexaminer une source arabe de Robinson Crusoé (1719), roman couramment considéré comme le modèle du roman européen moderne. Il s’agit de montrer comment l’Europe a su se mettre à l’écoute de ses « ailleurs », ce que nous appellerons, en empruntant l’expression au vocabulaire économique, le « reste du monde ».

Dans ce vaste champ de la critique appliquée à la littérature mondiale, on peut au moins dégager deux courants, dont le premier, qui n’est pas l’objet dans ce numéro, est l’étude de l’influence de l’Europe dans le monde. Cette première orientation prévaut dans les études postcoloniales ou les études décoloniales si l’on veut marquer davantage l’engagement politique investi dans la recherche, comporte une dimension critique qui lui est inhérente : il s’agit de déconstruire le caractère universel des valeurs ou des modèles européens, ce que l’on comprend le plus souvent dans l’expression « provincialiser l’Europe » de Chakrabarty.

À l’intérieur de cette orientation, on reconnaît volontiers aujourd’hui que l’influence de l’Europe dans le reste du monde a tellement imprégné les formes, mais aussi les cadres de pensée et le langage, qu’il est vain d’envisager un retour en arrière ni même de penser une culture, quelle qu’elle soit, comme un isolat.Le correctif apporté ces dernières années à la position maintenant datée et bien souvent caricaturée il faut l’admettre, des premiers tenants de la critique post-coloniale, consiste à replacer cette influence de l’Europe sur le reste du monde dans une période longue, ce qui conduit à relativiser le phénomène : en effet, cette influence s’exerce certes de façon massive et irréversible, mais sur une période assez restreinte, grosso modo à partir de la Renaissance.

Or, prendre en considération la période longue permet d’inverser le courant et de constater qu’en bien des cas, c’est le reste du monde qui a influencé l’Europe : c’est le parti pris de ce numéro.

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Sommaire

Philippe Postel Introduction. Désoccidentaliser l’Europe [Full text]

Langues

Yacine Le Gal Youhat Une grammaire du japonais au xviie siècle et sa traduction française au xixe siècle [Full text]

Man Liu La fusion entre la rhétorique chinoise et la rhétorique occidentale à travers la Notitia linguæ sinicæ de Joseph de Prémare [Full text]

Philippe Postel Aperçus de la poésie chinoise traduite en français au xviiie siècle [Full text]

Sources

Feng Sun La représentation de la Chine dans L’Espion chinois : Ange Goudar et les Lumières[Full text]

Aurélien Roche La patrimonialisation des ḫamriyyāt d’Abū Nuwās en France : comment récompenser un « débauché » ? [Full text]

Yasmine Atlas Diplomates traducteurs du Golestān de Saʿdī en Europe (1634-1654). Contextes et modalités d’importation d’un classique [Full text]

Isabelle Ligier-Degauque Voltaire à l’écoute de la Chine (L’Orphelin de la Chine) : grandeur et misère du modèle fixiste ? Des identités en mouvement [Full text]

Nicolas Correard Le palimpseste de la Disputation de l’Asne contre frere Anselme Turmeda (1544) : source arabe, texte catalan, traduction française, réception européenne [Full text]

Faouzia Righi Hay Ibn Yaqẓān et Robinson Crusoé : insularité et connaissance, de l’Andalousie arabe à l’Europe des Lumières. Les pérégrinations d’un texte entre traductions, traces et réécriture [Full text]

Échanges

Claudine Le Blanc Regarder l’écoute : études et occultations de la part extra-européenne des classiques européens. L’exemple des contes indiens [Full text]

Émilie Pichero tL’arabe, l’islam et l’humanisme européen [Full text]

Recensions

Nicole Jacques-Lefèvre Jean-Michel Mathonière, Mélusine, Dervy [Full text]

Nicole Jacques-Lefèvre Ulrich Molitor, Des sorcières et des devineresses. De Lamiis et Pythonicis Mulieribus, Jérôme Millon [Full text]