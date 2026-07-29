Anne-Cécile Guilbard

Pour les regardeurs. Pratique de l’image fixe (photos, dessins, tableaux)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Figurales », n° 4, 2026.

Le mot « regardeur » est rare depuis sa réapparition au XIXe siècle et hors du champ de l’art contemporain. L’enquête sur son emploi révèle une activité solitaire et silencieuse, une pratique experte soustraite à la domination du langage verbal, aux discours savants et à l’ordre social.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406206163 - au prix de 85 EUR.