Chimères, 2026/1 n° 108 : "Guattari & Deleuze : Cosmosophie"

Guattari et Deleuze, pour changer : et pour lire et relire autrement l’œuvre commune guattaro-deleuzienne, à partir de ce que ce numéro choisit d’aborder comme une cosmosophie.

On connaît la « géophilosophie », l’« écosophie » et la « chaosmose ». Si pour Félix Guattari et Gilles Deleuze dans Qu’est-ce que la philosophie, en 1991, « penser se fait […] dans le rapport du territoire et de la terre », mais aussi en rapport étroit avec le chaos, quel est ce territoire « chaotique » que la pensée ne peut éviter d’arpenter au moment même où elle s’exerce ? Quelle est cette terre sur laquelle elle est nécessairement bâtie, et quel est ce chaos dans lequel la philosophie et la terre puisent ? De fait, « les pouvoirs établis nous ont mis dans la situation d’un combat à la fois atomique et cosmique, galaxique », pour reprendre les mots de Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, dont la planète elle-même semble devenir le principal enjeu.

Le rapport de la pensée à la terre, au(x) territoire(s) et au chaos (à la « chaosmose ») qu’ils ont soulevé ne cesse de se reposer au XXIesiècle et revêt une urgence et une acuité inégalées avec la destruction massive des ressources, l’altération des conditions de vie sur la planète, et la transformation en partie irréversible d’innombrables territoires existentiels humains et non-humains. Dès lors, la question n’est plus seulement celle de connaître l’univers ou de continuer à en exploiter les ressources limitées mais de savoir comment coexister sur une bulle, globe ou planète fragile, grâce à une philosophie d’un nouveau type : une cosmosophie, seule à même de contre-effectuer activement les dangers de notre situation présente.

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