Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Alfred de Musset
L’Anglais mangeur d’opium.
Édition de Gilles Castagnès
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 847, 2026.
Loin de respecter l’œuvre originale de Thomas De Quincey, Musset livre un texte personnel, inspiré par le romantisme frénétique de l’époque et qui laisse également entrevoir son œuvre à venir. La présente édition donne à lire pour la première fois cette traduction à la lumière de ses écarts avec le texte original.