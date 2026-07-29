Édition
Nouvelle parution
Alfred de Musset, L’Anglais mangeur d’opium

Alfred de Musset, L’Anglais mangeur d’opium

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406201267
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20127-4
  • 192 pages
  • Prix : 10 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Alfred de Musset

L’Anglais mangeur d’opium.

Édition de Gilles Castagnès

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 847, 2026.

Loin de respecter l’œuvre originale de Thomas De Quincey, Musset livre un texte personnel, inspiré par le romantisme frénétique de l’époque et qui laisse également entrevoir son œuvre à venir. La présente édition donne à lire pour la première fois cette traduction à la lumière de ses écarts avec le texte original.

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