Daphné Villard

Écrire le deuil. De l'exil à la mort, le narrateur alexakien à l'épreuve des ruptures

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèques francophones », n° 17, 2026.

Dans son œuvre, Vassilis Alexakis accorde une place centrale au deuil. Le deuil n’est pas une simple thématique mais fait partie intégrante du processus de création. Les personnages alexakiens se saisissent de la puissance de l’écriture fictionnelle, comme voie de secours et de réparation.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406205012 - au prix de 102 EUR.